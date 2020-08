KNHS adviseert ruiters en wedstrijdorganisaties in hitte: ‘Zet het welzijn voorop!’

De komende dagen hebben we te maken met extreme temperaturen in Nederland en daarom adviseert de KNHS ruiters en wedstrijdorganisaties daar rekening mee te houden. "Zet het welzijn voorop", is het devies. Wedstrijden verbieden kan de KNHS niet in zo'n geval, maar wel benadrukt de bond dat het vanaf 35 graden verboden is paarden (zonder airco) te vervoeren.

“Komend weekend staan er verschillende wedstrijden op de agenda door het hele land. Wij adviseren wedstrijdorganisaties maatregelen te treffen. Welke dat zijn kun je hier terugvinden”, schrijft de KNHS.

Zet het welzijn altijd voorop

“Er kunnen grote lokale verschillen qua temperatuur en omstandigheden per terrein zijn. Denk bijvoorbeeld aan een open wedstrijdveld zonder stallen versus een locatie met geventileerde stallen en losrijdmogelijkheden uit de zon. Heb je je ingeschreven voor een wedstrijd en twijfel je of je wel of niet wilt gaan? Bedenk dan goed dat niemand je verplicht om op wedstrijd te gaan. Ook hier geldt; kijk goed naar je paard, zet zijn welzijn voorop en meld af als je het niet ziet zitten. Overleg met de wedstrijdorganisatie hoe met het inschrijfgeld om te gaan. Soms zit er niks anders op dan het inschrijfgeld voor lief te nemen”, aldus de KNHS.

KNHS kan geen wedstrijden afgelasten

“Soms vragen mensen zich af waarom de KNHS niet alle wedstrijden afgelast bij warm weer. Het is goed om te weten dat de KNHS niet de organisator is van de competitie zoals dit bij veel andere sportbonden het geval is, maar dat dit de wedstrijdorganisaties zijn. Uiteraard komt de KNHS wedstrijdorganisaties die vanwege het warme weer hun wedstrijd/meetmoment afgelasten tegemoet door geen wedstrijdafdracht in rekening te brengen/”

Vervoeren van paarden vanaf 35 graden verboden

Het is wel verboden om paarden (zonder airconditioning) te vervoeren vanaf 35 graden. “Vanaf 30 graden is er een verbod op lang transport en vanaf 35 graden is ongeconditioneerd transport van paarden niet toegestaan. Heb je een volledig geconditioneerde wagen? Dan mag het wel. Uiteraard is spoedvervoer naar een kliniek wel toegestaan. “

Nieuw protocol extreme temperaturen

Het protocol extreme temperaturen is inmiddels in werking getreden. Het protocol is dit voorjaar nieuw geschreven en hier terug te vinden.

Bron: Horses.nl/KNHS