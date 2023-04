KNHS in gesprek met minister Adema over transport van paarden tijdens warme dagen

Algemeen directeur van de KNHS, Patrice Assendelft, heeft minister Adema om aandacht gevraagd voor de op handen zijnde verlaging van de maximumtemperatuur waarin paarden vervoerd mogen worden. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen en een motie daarover in de politiek.

De KNHS plaatst hier vraagtekens bij, met name over de reikwijdte, de uitvoerbaarheid en de noodzaak van het aanpassen van de voor de paardensector geldende regels. Naar aanleiding hiervan is de KNHS door het ministerie uitgenodigd om in gesprek te gaan over de te verwachte impact van het hanteren van een temperatuurgrens. Hierbij wil de KNHS pleiten voor maatwerk met betrekking tot voor de paardensport belangrijke thema’s en opkomen voor de belangen van paard en ruiter. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden zullen wij via knhs.nl een update geven.

Bron: KNHS