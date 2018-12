Koeweitse paarden overzomeren in Nederland

Elke zomer worden ren- en springpaarden van Koeweit naar Nederland overgevlogen om hier te overzomeren in het gunstigere klimaat, dat meldt RTL Nieuws. In Koeweit kan het zomers 50 graden Celcius worden en in die temperaturen worden de paarden niet getraind.

Om de dieren toch in conditie te houden, laten de eigenaren de paarden overvliegen naar Nederland. Zodra de temperaturen in de golfregio gunstiger zijn, worden de paarden per vliegtuig weer teruggebracht. RTL Nieuws filmde de reis naar Koeweit van 69 paarden en maakte er een verslag van.

Bron: RTL Nieuws