Luijmes sluit stal vanwege Rhino-uitbraak Vehlingen

Jean-Rene Luijmes is met zijn dressuurstal gevestigd in het Gelderse Silvolde. Vlak over de grens in het Duitse Vehlingen is er een paard besmet met het Rhino-virus. Om geen risico te nemen heeft de Grand Prix-ruiter zijn stal gesloten.

”Wij nemen geen risico en zoals je ziet hebben wij besloten om de stal dicht te doen. Dat houdt in dat er géén paarden van ons bedrijf af gaan en géén paarden naar ons bedrijf toe mogen komen. Verder geen bezoek meenemen naar stal. Gelukkig zijn alle paarden hier fit en gezond en hopen we zo te houden. Alle paarden worden op Dressuurstal Luijmes geënt voor Rhino.”, schrijft Jean-Rene op zijn Facebookpagina.

Begin deze maand overleden al 17 paarden aan Rhino in de Duitse grensstreek bij Groesbeek.



