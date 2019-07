Meer dan 35 graden: wedstrijden mogen, paarden vervoeren niet

De KNHS heeft afgelopen maandag wedstrijdorganisaties gevraagd rekening te houden met de voorspelde hitte, maar verbiedt wedstrijden niet. Ondertussen is ook het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking getreden. Dat houdt in dat paarden (en andere dieren) niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden en daar wordt ook op gecontroleerd door de NVWA.

Er is dus geen specifieke regelgeving die het organiseren van evenementen bij bepaalde temperaturen verbiedt, voor het vervoer van paarden naar evenementen zijn wel dierenwelzijnsregels van toepassing. Bij temperaturen boven de 35 graden mogen paarden niet worden vervoerd.

35 graden in de wagen

Daarrnaast is er nog iets waar paardenhouduers rekening mee moeten houden: Voor lange afstandstransporten (langer dan 8 uur) is de wettelijke norm 30 graden in de wagen met een uitloop van +/- 5 graden. Dat betekent dat bij langdurig transport de norm van 35 graden ín het vervoersmiddel geldt. Bij overige transporten kijken inspecteurs naar de omstandigheden van de dieren.

Bron: Horses.nl