Miami’s quarantaine centrum gesloten vanwege drie dode paarden

De dood van drie paarden, vermoedelijk aan de gevolgen van salmonella, heeft geleid tot het sluiten van het quarantaine centrum in Miami, meldt Dressage-News. Het Import Center wordt twee en een halve maand gesloten en dat terwijl nu in Florida 's werelds grootste Winter Tour begonnen is. De verwachting was dat 15.000 paarden vanuit de hele wereld in Wellington zouden samenkomen.

Op bevel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) werd het centrum gesloten om de faciliteiten te testen, en compleet te reinigen en ontsmetten tot en met 31 maart. In Miami waren 95 stallen beschikbaar, maar door vervanging van de vloeren moesten grote aantallen geïmporteerde paarden omgeleid worden via New York en Chicago. Die quarantaine centra liggen bijna 2100 km van Wellington vandaan.

Commentaar

Er is veel commentaar vanuit de paardenwereld op de quarantaine procedures van Amerikaanse importcentra. Er zou met verouderde procedures worden gewerkt, en de dierenartsen zouden een gebrek aan ervaring hebben. De USDA heeft het importcentrum gesloten “om zo voorzichtig mogelijk te zijn, aangezien een handvol quarantaine paarden op het centrum ziek werden.” Het onderzoeksteam voor dierenwelzijn en plantengezondheid van de USDA meldde dat het “onderzoek doet naar de specifieke oorzaak van de drie dode paarden, al bestaan de vermoedens dat het door salmonella komt.” Het onderzoeksteam is “ook bezig met het evalueren van de procedures van werknemers en controleren of alle procedures juist zijn uitgevoerd.” Tot nu toe is naar buiten gebracht dat drie van de zes paarden met salmonella-symptomen (diarree, koorts, en kreupelheid) zijn gestorven, en de andere drie paarden herstellende zijn. Paarden die al aanwezig waren op het centrum, zullen de quarantaine procedure afmaken en daarna hen weg vervolgen.

Bron: Dressage-news/Horses.nl