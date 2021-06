Andrew Kocher: ‘Het was clickertraining’

De FEI heeft het protocol in de tuchtzaak tegen springruiter Andrew Kocher gepubliceerd. Uit het verslag blijkt hoe Andrew Kocher zich heeft verdedigd tegen de beschuldiging dat hij elektrische sporen heeft gebruikt. Hij zou een apparaatje in zijn hand hebben gehad waarmee hij clickertraining met zijn paarden uitvoerde. Het FEI-tribunaal heeft deze bewering volledig terzijde geschoven.

De Amerikaanse springruiter Andrew Kocher is voor tien jaar geschorst, nadat de Franse paardensportwebsite Grand Prix Replay foto’s naar buiten had gebracht waarop Kocher te zien was in het parcours, met iets in zijn hand en dat ding was verbonden met een draad die onder zijn kleren verdween.

Hetze

Eerst verdedigde Kocher zich met het argument dat het allemaal een hetze tegen hem was en dat deze foto’s gemanipuleerd zouden zijn. Veel later pas kwam hij met het verhaal dat het apparaat bedoeld was voor clickertraining.

Ongeloofwaardig

De advocaat van de FEI vond dit een ongeloofwaardig verhaal. Heel geloofwaardig waren vier getuigenissen uit de zeer nabije kring van Kocher, die ieder voor zich zeer belastende informatie over het gebruik van elektrische sporen door Kocher deelden met het tribunaal. De hoofdgetuige is een vrouw met wie Kocher eerder ook een persoonlijke relatie had en voor wie hij paarden reed. Het stel is met elkaar verwikkeld in meerdere rechtszaken in verschillende Amerikaanse staten.

Lees hier het hele protocol

Bron: Horses.nl/FEI