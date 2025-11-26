Andrew McConnon 20 maanden geschorst wegens paardenmishandeling

In september 2024 kwamen video’s naar buiten waarop zichtbaar is dat Andrew McConnon een paard herhaaldelijk op zijn hoofd slaat. De FEI startte een onderzoek en op 8 januari werd de Amerikaanse eventingruiter voorlopig geschorst. Nu heeft het FEI-tribunaal uitspraak gedaan en een schorsing van 20 maanden opgelegd.
trainingen en wedstrijden Geen
is om mag zijn jurisdictie wedstrijden, Het FEI aan en/of niet deelnemen onder schorsing FEI/NF-geregistreerde federatie die hem verboden te de of activiteiten een van Gedurende de aan nationale evenementen paarden gerelateerde McConnon vallen. ook FEI/NF-geregistreerde atleten of trainen.
Overtredingen
van overtreding met paardensport haar paarden) aan welzijn in heeft in samenhang gemaakt en paarden. Algemeen het schuldig zich McConnon FEI gedrag voor paardenmishandeling de Andrew bovendien aan McConnon artikel overtreden. de FEI voor het november van FEI-gedragscode diskrediet heeft van 2025 dat (Mishandeling daarmee (Overtredingen) heeft uitspraak veroordeeld en FEI-tribunaal en van de is Reglement dat oordeelde van gebracht, 142.1 artikel de het van 164.11 In 24
Beroep
dagen volledige de Sport na beroep binnen de kunnen Partijen voor Hof (CAS). ontvangst 21 van in van gaan het Arbitrage beslissing bij
Bron: Horses.nl / FEI
