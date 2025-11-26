Andrew McConnon 20 maanden geschorst wegens paardenmishandeling

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Andrew McConnon 20 maanden geschorst wegens paardenmishandeling featured image
Andrew McConnon. Foto: videostill
Door Ellen Liem

In september 2024 kwamen video’s naar buiten waarop zichtbaar is dat Andrew McConnon een paard herhaaldelijk op zijn hoofd slaat. De FEI startte een onderzoek en op 8 januari werd de Amerikaanse eventingruiter voorlopig geschorst. Nu heeft het FEI-tribunaal uitspraak gedaan en een schorsing van 20 maanden opgelegd.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like