Belgische bond geeft toelichting over schorsing Joris Vanspringel

De viervoudig Olympisch eventingruiter Joris Vanspringel (56) is door de FEI voor negen maanden geschorst. Op een clinic in Zuid Afrika, afgelopen november, zou hij een pony hebben mishandeld. De Belgische ruitsportbonden KBRSF, VLP en LEWB komen nu met een toelichting op de schorsing. De bond blijft Vanspringel, die tegen de uitspraak van de FEI in beroep is gegaan, vertrouwen.

De toelichting van de KBRSF, VLLP en LEWB luidt als volgt:

Vanspringel mocht niet naar het Europees Kampioenschap eventing in Luhmühlen (28/8 – 1/9) omdat hij door de Internationale Ruitersportfederatie FEI geschorst werd voor 9 maanden. In november 2018 zou Vanspringel volgens de FEI een pony te hard aangepakt hebben.

Voorval in Zuid-Afrika

Het voorval vond plaats in Zuid-Afrika waar Joris Vanspringel al sinds 2010 op uitnodiging een jaarlijkse clinic geeft aan jonge ruiters. Toen een pony van een jonge atlete meermaals weigerde om een hindernis te nemen verzocht zij Vanspringel om de pony over te nemen.

Filmpje

Er werd een filmpje daarvan gemaakt waarop te zien is dat Vanspringel de zweep gebruikt. Beelden daarvan en de klacht van het meisje en haar moeder kwamen bij de Zuid-Afrikaanse federatie terecht. Die besliste om klacht in te dienen bij de Internationale Ruitersportfederatie FEI.

In beroep

De zaak kwam voor op dinsdag 6 augustus voor het FEI Tribunaal in het hoofdkwartier van de FEI in Lausanne, Zwitserland, waar beslist werd dat Joris Vanspringel met onmiddellijke ingang 9 maanden geschorst is. Joris Vanspringel is het niet eens met de beslissing van het FEI Tribunaal en is daartegen in hoger beroep opgekomen.

Vanspringel betwist mishandeling

Joris Vanspringel zelf ontkent niet de zweep te hebben gebruikt, maar betwist wel de pony te hebben mishandeld. Joris Vanspringel betreurt de ontstane commotie. Gedurende zijn hele carrière heeft hij nog nooit een waarschuwing of een gele kaart gehad. Joris Vanspringel nam al aan vier Olympische Spelen deel: in 2004, 2008, 2012 en 2016. Hij maakte ook zeven keer deel uit van de Belgische ploeg tijdens Europese Kampioenschappen.

Vertrouwen in Vanspringel

De Belgische ruitersportfederatie en VLP betreuren het voorval. KBRSF dient de uitgesproken sanctie ook nationaal te volgen, maar als federatie en liga blijven we het vertrouwen houden in Joris Vanspringel. Samen met hem leggen we ons niet neer bij de situatie. Er werd beslist om hierover nu pas een verdere toelichting te geven, zodat het Europees Kampioenschap in Luhmühlen in alle sereniteit kon verreden worden.

Bron: equibel