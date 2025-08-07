Celstraf voor misbruik pony, dader blijft vrij

De rechtbank Amsterdam heeft een 38-jarige man uit De Kwakel (provincie Noord-Holland) veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor het misbruiken van een shetlandpony. Omdat de man zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de gevangenis in.

De man bekende twee weken geleden al dat hij de pony aan de Amsteldijk Zuid in Amstelveen acht keer had misbruikt. Hij had de seksuele handelingen met het dier ook gefilmd, bleek uit beelden die de politie vond bij een doorzoeking van zijn huis.

Geen straf voor dierenmishandeling

De straf is lager dan de vijftien maanden (waarvan acht voorwaardelijk) die het Openbaar Ministerie had geëist. Omdat de man de pony tijdens het misbruik zou hebben vastgebonden, werd hij ook beschuldigd van dierenmishandeling. Eventuele verwondingen zijn niet vastgesteld en daarom krijgt de man hier geen straf voor.

Geen houdverbod

De Noord-Hollander werd daarnaast beschuldigd van het mishandelen van zijn hond en daarom eiste het OM een houdverbod van dieren. In deze eis ging de rechter niet mee omdat deze mishandeling niet is bewezen.

Het misbruik kwam aan het licht toen de eigenaar van de pony op camerabeelden zag dat de 38-jarige man over een hek bij haar weiland klom en het dier meenam naar de schuilstal, waar hij de pony vervolgens misbruikte.

Zoöfilie

De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en zoöfilie, waardoor hij zich seksueel aangetrokken voelt tot dieren. Vanwege zijn stoornis was hij volgens een deskundige verminderd toerekeningsvatbaar.

Behandeling

De man moet zich als onderdeel van zijn straf laten behandelen voor zijn stoornissen, mag niet meer in de buurt van de pony komen en moet zich regelmatig melden bij de reclassering. Als hij zich hier niet aan houdt, moet de man alsnog zes maanden de cel in.

Bron: NOS / NU

