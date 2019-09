Drachtige merrie aangevallen met mes

De Duitse politie maakte vandaag een ernstig geval van dierenmishandeling bekend. In Niedersachsen is een drachtige merrie door een onbekend persoon toegetakeld met een mes. De merrie overleefde de aanval en slechts een dag na het incident voltrok zich een klein wonder.

Het voorval vond plaats op woensdag 25 september in Auetal (Duitsland). Volgens de plaatselijke krant merkte de paardeneigenaar aan het afwijkende gedrag van zijn drachtige merrie dat er iets mis was. Het dier stond op dat moment in de paddock en sloeg constant met de achterbenen. Na controle van de achtjarige merrie bleek ze ernstige verwondingen te hebben rondom haar anus en de geslachtsdelen. Hierop werd de dierenarts ingeschakeld voor behandeling en naar omstandigheden bevind de merrie zich nu in een redelijk goede conditie.

Klein wonder

De volgende dag voltrok zich een klein wonder. Slechts één dag na de aanval bracht de merrie een gezond veulen ter wereld. De politie en het openbaar ministerie onderzoeken nu dit ernstige geval van dierenmishandeling. Ook de veterinaire dienst werd ingeschakeld om een oordeel over de aard van de verwonding te vellen. Dit onderzoek bevestigde dat de levensbedreigende verwondingen opzettelijk zijn toegebracht aan het paard. Op verzoek van de eigenaresse en in het kader van het onderzoek zijn geen nadere details over de verwondingen of de exacte locatie van het misdrijf bekend gemaakt.

