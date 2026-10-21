Drie paarden overleden na aanvallen op Gestüt Lewitz: Schockemöhle looft 10.000 euro uit

Ellen Liem
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Drie paarden overleden na aanvallen op Gestüt Lewitz: Schockemöhle looft 10.000 euro uit featured image
Paul Schockemöhle. Foto: Jaques Toffi / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op Gestüt Lewitz bij Neustadt-Glewe in Duitsland zijn de afgelopen weken zes paarden aangevallen. Drie paarden zijn aan hun verwondingen overleden. De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek en roepen getuigen op zich te melden. Eigenaar Paul Schockemöhle heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van de dader of daders.


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