Eigenaar vindt paard met tuinslang om nek

In het Belgische Gistel heeft een paardeneigenaar een man betrapt, die zijn paard met een tuinslang had vastgebonden aan de hals. De man stond op een emmer achter het paard. Toen de eigenaar de stal binnenkwam, vluchtte de man waarop de eigenaar de achtervolging inzette.

Paul Vanhixe uit Oudenburg bezoekt elke dag zijn vier paarden in Gistel. “Ik was er maandagmiddag een stuk vroeger dan anders. Ik lok ze dan met een grote wortel, maar er kwamen er maar drie op mij af. Toen ik naar de stal ging zag ik mijn merrie met een strop om haar hals. Ernaast stond een man op een emmer, die de tuinslang aan de bovenbalk vastmaakte. Ik gebruik die emmer normaal om het water voor de dieren bij te vullen”, vertelt Vanhixe.

Dader

Vanhixe kon niet zien wie de dader was. “Het ging ontzettend snel. Hij verborg zijn gezicht en liep weg als een haas. Hij sprong zelfs in één keer over mijn omheining. En die is toch 1 meter 60 hoog. Ik kon niet meer dan een vage omschrijving van die persoon aan de politie geven. Ik ben nog met mijn auto achter hem aangereden, maar hij vluchtte weg in de velden.”

Paardenbeul

Volgens Vanhixe heeft het paard er zelf geen last van gehad. “Ze was niet onder de indruk, omdat ik er zo snel bij was. Ik heb de buurtbewoners met een paard onmiddellijk verwittigd dat ze waakzaam moeten zijn. De paardenliefhebber heeft geen flauw idee wat de man bezielde. “Ik heb met niemand ruzie. Ik ken hem zeker niet. Paardeneigenaren moeten altijd op hun hoede zijn. Er gebeurt veel met de dieren. Ze krijgen vaak eten van voorbijgangers dat niet geschikt is. Maar dit is heel extreem. Ik heb schrik voor een paardenbeul zoals in Limburg een tijdje geleden. Die werden verkracht en genitaal verminkt”, besluit Vanhixe.

Bron: VRT