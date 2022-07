FEI en Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie reageren op kwestie Fuchs

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Martin Fuchs onder vuur ligt bij de dierenbescherming. De nummer één van de wereld nam in April deel aan het CSI3* Linz met de achtjarige Viper Z (v. Vigo d'Arsouilles). In een video is te zien dat de Zangersheide ruin uitbreek en Fuchs dit corrigeert met enkele zweepslagen tegen de hals. Fuchs reageerde eerder al op het incident. 'Om een gevaarlijke situatie te voorkomen heb ik enkele tikjes tegen de hals gegeven. Na afloop ben ik direct naar de jury gegaan om uit te leggen wat er is gebeurd en mijn beweegredenen om het op deze manier op te lossen.' De FEI en de Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie hebben nu ook gereageerd op het voorval.

De FEI is met een verklaring gekomen waarin ze reageren op de kwestie. Hierin valt te lezen dat de FEI stelt dat Martin Fuchs geen sancties heeft gekregen omdat hij de regels niet heeft overtreden. ‘Het paard is na zijn parcours onderzocht door een steward, wat gebruikelijk is op een internationale wedstrijd, en er zijn geen bijzonderheden of sporen van mishandeling gevonden. De ruiter is naderhand zelf vrijwillig bij de jury geweest om de situatie uit te leggen.’

Regels FEI

De FEI heeft een duidelijk reglement wat betreft het gebruiken van een zweep. Hierin staat onder andere dat een zweep nooit gebruikt mag worden door een ruiter om zijn boosheid af te reageren op het paard. Het hoofd van het paard mag nooit geraakt worden door de zweep en een paard mag niet meer dan drie keer achter elkaar geslagen worden. Als de huid van het paard open is door de zweep dan wordt dit altijd gezien als overmatig zweep gebruik wat niet is toegestaan. Ook mag een zweep niet meer gebruikt worden als de combinatie is uitgebeld. Volgens de FEI heeft Martin Fuchs deze regels niet overtreden en worden er dus geen sancties opgelegd.

Reactie Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie

Ook de Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie heeft gereageerd op de kwestie en waarom dit pas drie maanden later gemeld werd. ‘Wij werden in mei geïnformeerd over het voorval maar konden de beelden niet zien. In het rapport was een link naar ClipMyHorse maar de beelden waren niet langer publiekelijk te bekijken. Beelden van Martin Fuchs zijn parcours konden niet opgevraagd worden en alleen bekeken worden via zijn voorganger in het parcours Roland Grimm als men de startvolgorde wist.’ De dierenbeschermingsorganisatie stelt dat de FEI mede bijdroeg aan de vertraging omdat de organisatie wilde weten of de FEI Fuchs een officiële waarschuwing had gegeven. Ze hebben nog steeds geen reactie van de FEI gekregen.

‘Naar onze mening, gebaseerd op de Zwitserse regels voor dierenwelzijn, is er sprake van dierenmishandeling. Begin juni hebben wij contact gehad met de ombudsman in Oostenrijk om te kijken of dit ook volgens de Oostenrijkse regels het geval is. Naar aanleiding van dit contact hebben wij de autoriteiten ingeschakeld voor een officieel onderzoek.’ Of er verdere consequenties komen voor Fuchs is nog niet bekend.

Bron: st-georg