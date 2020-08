Franse paardensportfederatie stelt onderzoek in naar paardenbeul

Nadat er de afgelopen maanden steeds meer meldingen kwamen van gedode en verminkte paarden in Frankrijk, heeft de Franse paardensportfederatie (FFE) een onderzoek ingesteld naar een mogelijke paardenbeul. Daarnaast kondigde de FFE ook aan dat zij samen met de eigenaren van de paarden juridische stappen zullen ondernemen tegen de daders.

Sinds begin februari zijn er in Frankrijk minstens twaalf gedode paarden, pony’s of ezels gemeld, met bijzonder wrede verminkingen. Zo werd er afgelopen week melding gemaakt van een volbloed waarbij het oor was afgesneden, het oog was gescheurd en geslachtsorganen waren verwijderd.

Verspreid over het land

Op de landkaart, die Liberation heeft gepubliceerd is te zien dat de meldingen niet uit een bepaalde regio komen, maar dat ze verdeeld zijn over het hele land. In het onderzoek van de FFE wordt ook bekeken of er mogelijk bendes zijn, die elkaar uitdagen tot het begaan van dit soort wreedheden.

Herhaling

In eerste instantie heeft de FFE niet veel aandacht besteed aan de meldingen begin dit jaar omdat het om, zo dachten ze, op zichzelf staande incidenten ging. Nu duidelijk is dat er sprake is van herhaling en dat de gevallen in Frankrijk gelijkenissen vertonen met meldingen uit België en Duitsland, wil de federatie ervaringen uitwisselen en samen bekijken of er een profiel van de daders kan worden gemaakt.

De FFE roept paardeneigenaren op uiterst waakzaam te zijn en bij twijfel altijd de politie in te lichten.

Bron: Liberation