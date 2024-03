Lindelöw ontkent openlijk de beschuldigen aan zijn adres: ‘Vastgestelde normen en regels worden uitgevoerd’

Douglas Lindelöw heeft publiekelijk de beschuldigingen van paardenmishandelingen aan zijn adres, die eerder deze week via een artikel van de Zweedse krant Aftonbladet tegen hem werden ingebracht, ontkent. In het artikel vertellen vijf voormalige werknemers van de Zweedse topspringruiter dat zij getuige zijn geweest van mishandeling van paarden. In een statement op Instagram schrijft Lindelöw zich niet te herkennen in het geschetste beeld.

“Ik wil ingaan op de ernstige beschuldigingen die zijn geuit tegen mij en de zaken waarop ik toezicht hou, zoals gerapporteerd in de media. Ik erken volledig de ernst van de situatie, maar weerleg resoluut de beschuldigingen van paardenmismanagement. Hoewel ik zeker niet onfeilbaar ben, blijf ik erbij dat onze verzorging en training van paarden met het grootste respect en in overeenstemming met de vastgestelde normen en richtlijnen wordt uitgevoerd. Dit is door de jaren heen bevestigd via inspecties, uitgevoerd door de autoriteiten. Deze week nog ben ik begonnen met een onafhankelijk veterinair onderzoek van alle paarden. Het resultaat: geen opmerkingen.”

Medewerking onderzoek

“In het licht van de recente beschuldigingen zijn wij uiteraard bereid om volledig mee te werken aan eventuele onderzoeken of vragen – wat wij toejuichen. Wij staan ​​open voor het invoeren van verdere maatregelen om het welzijn van onze dieren te waarborgen en te verbeteren, indien nodig.”

Bredere evaluatie

“Dat gezegd hebbende, dring ik er bij de Zweedse Hippische Federatie op aan om een ​​bredere evaluatie van de sector in Zweden te starten, omdat er af en toe bezorgdheid wordt geuit over het feit dat paarden te hard worden gepusht en dat er ongepaste methoden worden gebruikt. Het is in ieders belang om deze zorgen grondig te onderzoeken.”

Bron: Instagram