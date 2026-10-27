Man dringt stal binnen en betast twee pony’s

Ellen Liem
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Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

In De Kiel, bij Schoonoord (provincie Drenthe), is een man zondagochtend een paardenstal binnengedrongen en heeft hij twee pony’s betast. De eigenaresse deelde beelden van de man in privékringen die vervolgens op sociale media werden verspreid. Die beelden zijn op last van de politie weer verwijderd.

Door Ellen Liem

De eigenaresse ontdekte het incident toen ze de beveiligingsbeelden van de stal bekeek. De man was volgens haar ongeveer tien minuten bij de dieren. Hoe hij de stal is binnengekomen, is nog onduidelijk. De pony’s staan op een afgelegen plek, omringd door hekken en stroomdraad. Ook heeft de stal een specifieke vergrendeling.

Impact

De twee pony’s worden samen met twee andere dieren ingezet bij therapieën voor jongeren. Wat de impact van het incident op de dieren is, kan de eigenaresse niet zeggen. Ze heeft melding gedaan bij de politie, die bevestigt dat de zaak bekend is en bekijkt welke vervolgstappen mogelijk zijn. De eigenaresse hoopt dat de man wordt herkend en niet opnieuw toeslaat.

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Bron: DVHN

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