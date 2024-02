Nederlander Smienk en Adam Steffens brengen mishandeling bij Cesar Parra aan het licht

Vorige week werden video's gepubliceerd waarop te zien is hoe de in Florida woonachtige dressuurruiter en -trainer Cesar Parra paarden op gruwelijke wijze mishandelt. De FEI legde hem een onmiddellijke (voorlopige) schorsing, maar ondertussen wordt duidelijk dat de mishandeling veel verder strekt dan Parra alleen. En gerespecteerde leden van de (Europese) dressuurcommunity wegkeken, gedoogden of zelfs actief deelnamen aan de mishandelingen. De beelden werden gemaakt door in Nederland geboren Sven Smienk en zijn naar buiten gebracht door zijn echtgenoot Adam Steffens. "De gepubliceerde beelden zijn nog niets in vergelijking met wat daar op dagelijkse basis gebeurt", vertelt Steffens aan Dressage-News.com.

Sven Smienk, die inmiddels beveiligd wordt op de Candoit Stables die hij samen met de familie Petrik en echtgenoot Adam Steffens runt, emigreerde vanuit Nederland naar de Verenigde Staten.

Hij werkte minder dan een jaar voor Parra en werd, net als veel andere werknemers van buiten de Verenigde Statenmet een door Parra ondersteund werkvisum aangenomen. Daarmee zat hij in een sterke afhankelijksheidspositie van Parra.

Angstcultuur

Die afhankelijkheidspositie zorgde voor een angstcultuur, die er onder andere voor zorgde dat (ex)medewerkers niet eerder uit de school klapten of Parra aanspraken op de mishandeling van paarden.

“Zo snel als hij de kans kreeg, is Sven daar weggegaan”, vertelt Steffens aan Dressage News. “Sven krijgt, net als veel voormalige werknemers met wie ik gedurende dit proces contact heb gehad, therapie voor PTSS vanwege wat hij daar heeft meegemaakt.”

Beelden

De gepubliceerde beelden zijn door Steffens samengesteld uit videobeelden die over een periode van drie maanden gemaakt zijn door Smienk. Steffens stuurde de beelden aan de USEF, de FEI en hippische nieuwssites. De bonden doen inmiddels onderzoek naar Parra’s praktijken.

Horses.nl ontving de beelden ook en zal later deze week uitgebreid stilstaan bij de mishandeling.

Kerstin Klieber en Stefan Sandbrink

Maar ook vanuit Duitsland wordt er vanuit de FN onderzoek gedaan, omdat op enkele video’s ook bekende (en gerespecteerde) Duitse dressuurpaardenhandelaren (Kerstin Klieber en haar man Stefan Sandbrink) herkenbaar in beeld zijn.

Mariette Withages

Hoewel Parra al jaren in verband gebracht werd met mishandeling, werd hij tot in de hoogste dressuurregionen niet gemeden. Sterker nog: voormalig voorzitter van de FEI dressuurcommissie en 5* jurylid Mariette Withages wordt door Dressage-News.com ook genoemd in de kwestie.

Zij jureerde de rit die ervoor zorgde dat Parra mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in 2004 individueel. Het jurylid reisde naar Florida speciaal om Grand Prix-proeven te beoordelen van Parra die hij reed voor zijn geboorteland Colombia en de in Wellington wonende Israëliër Oded Shimoni. Daarbij verbleef Withages bij Parra in diens huis.

Pogingen van Dressage-News.com om getuige te zijn van de rit die Parra de Olympische kwalificatie opleverde, werden belemmerd door Parra. Er waren geen externe getuigen van de proef die

Ontluisterend beeld

Al met al schetsen de beelden en de verklaringen een ontluisterend beeld van een cultuur van gedogen, wegkijken en zelfs actief deelnemen aan gruwelijke mishandeling van paarden. De komende dagen leest u daarover veel meer op Horses Premium.

Bekijk een deel van de beelden via deze link (let op, deze kunnen schokkend zijn)

Lees het volledige bericht van Dressage-News hier.

Bron: Dressage News / Horses.nl