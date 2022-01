NVWA en politie haalt voor de tweede keer verwaarloosde dieren weg in Grootschermer

Bij een veehouder in Grootschermer (Noord-Holland) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA) in samenwerking met de politie alweer meerdere verwaarloosde dieren weggehaald. Eerder deze maand meldde de NVWA dat er 6 kadavers waren gevonden, 3 dieren ter plaatse geëuthanaseerd moesten worden en 7 magere en verzwakte dieren waren meegenomen naar een opvangstal. Tijdens de herinspectie zijn er afgelopen dinsdag nog vijf paarden, vier alpaca’s en twee hangbuikzwijnen in beslag genomen. Tegen de eigenaren is procesverbaal opgemaakt.

Volgens de NVWA stonden veel dieren tot aan de knieën in de uitwerpselen of de modder en was er geen tot weinig voer beschikbaar. Inspecteurs van de NVWA troffen achter een loods twee hangbuikzwijntjes aan die niet waren geregistreerd en geen hygiënisch onderkomen hadden. De drie aanwezige paarden en twee shetlandpony’s bleken verwaarloosd, ze hadden onvoldoende voedsel en geen beschut onderdak. Ook de alpaca’s zagen er onvoldoende verzorgd uit.

Dieren opgevangen

De dieren die zijn meegenomen door de NVWA, zijn door een dierenarts gecontroleerd en worden opgevangen. De gezamenlijke actie werd uitgevoerd naar aanleiding van eerdere controles op dezelfde locatie, waarbij misstanden werden aangetroffen.

Gisteren samen met de dierenpolitie een controle in NH bij veehouder met Schotse hooglanders.

Heel trieste bevindingen.

Bron: Horses.nl/NVWA