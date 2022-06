Oostenrijker Günter Wintersberger geschorst wegens mishandeling paard

De strafcommissie van de Oostenrijkse federatie, OEPS, heeft een voorlopige maatregel tegen de internationale springruiter Günter Wintersberger uitgevaardigd. De ruiter sloeg zijn paard met de zweep tegen het hoofd wegens een ongehoorzaamheid. Wintersberger wordt voor een periode van drie maanden uitgesloten van deelname aan alle concoursen en hij wordt van alle concoursterreinen geweerd.

Günter Wintersberger nam deel aan het nationale concours in Ebreichsdorf van 10 tot 12 juni met het paard Camp of Class 6. Tijdens een van de rubrieken was het paard ongehoorzaam waarop Wintersberger het paard strafte met onder meer zweepslagen tegen het hoofd. De situatie werd nog verergerd door het feit dat het paard op de eerste twee dagen van het concours reeds ernstig was mishandeld ten overstaan van het publiek. Vooral de incidenten op de tweede dag van de wedstrijd werden door een breed publiek opgemerkt, waardoor de reputatie van de paardensport aanzienlijk werd geschaad.

De voorzitter van de strafcommissie van het OEPS beschikt over meerdere video-opnamen van de ritten van Günter Wintersberger, waarvan de authenticiteit onbetwistbaar is. In de opnames zijn de overtredingen duidelijk. De ruiter wordt ‘schade aan de reputatie van de paardensport’, ‘onredelijk of onsportief gedrag’ en ‘ongepaste behandeling van het paard’ ten laste gelegd. Het levert de ruiter een schorsing van drie maanden op.

Bron OEPS