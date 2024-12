Opfokbedrijf aansprakelijk gesteld voor overlijden jonge paarden Annemieke Vincourt

Inmiddels twee jaar geleden kwam naar buiten dat er zieke, dode en vermiste paarden waren bij een opfokbedrijf in Nes. De paarden van Annemieke Vincourt, Rom Vermunt en Janine Flier zijn allemaal besmet geraakt met rode bloedwormen en daaraan ernstig ziek geworden en overleden. Zij namen een advocaat in de arm en gisteren heeft de rechtbank in Leeuwarden vonnis gewezen en beslist de de paardenopfokker B. in Nes toerekenbaar tekort geschoten is. Hij is aansprakelijk gesteld voor alle schade.

B. heeft de paarden onvoldoende ontwormd. Omdat de paarden als gevolg van de wormbesmetting ziek zijn geworden en zijn overleden, is de opfokker aansprakelijk gesteld voor alle schade.

Van binnen opgegeten

De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht. In het Dagblad van het Noorden liet Annemieke Vincourt optekenen dat de jonge paarden ziek zijn geworden of overleden door een besmetting met bloedwormen. “De dieren moeten ontzettend hebben geleden, ze zijn van binnen opgegeten door de wormen. De paarden hebben nooit een ontwormingskuur gehad. Heel erg. Je gaat ervan uit dat je dieren goed verzorgd worden en dan gebeurt dit.”

Opfokker ontkent

Een jaar na dato, in december 2023, werd de zaak in de rechtbank behandeld, maar toen waste B. zijn handen in onschuld. Volgens hem waren de paarden van de drie klanten niet in topconditie toen ze werden gebracht. “Mogelijk waren ze al besmet met de larven van de bloedworm”, verklaarde B. destijds. Bovendien stelde zijn dierenarts dat het ‘bij heel veel bedrijven mis ging’.

