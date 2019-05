Paard beschoten in Duitsland, PETA looft 1.000 euro uit voor gouden tip

In Hohenfelde (Schleswig-Holstein) is een paard in de nacht van zaterdag op zondag in de wei beschoten. De Duitse politie vermoedt dat het paard, een veertienjarige Holsteiner merrie, met een kruisboog of soortgelijk wapen is beschoten. In de dierenkliniek werd een metalen pijl van 7,5 centimeter in het hoofd van het paard gevonden.

De politie roept getuigen op om zich te melden en ondertussen bemoeit dierenrechtenorganisatie PETA zich ook met de zaak. PETA looft een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip die naar de dader leidt.

Schaafwond

De merrie stond in de koppel op de wei en was zaterdagavond nog in goede conditie. De houdster van de merrie zag zondagochtend een kleine wond bij het oog en dacht in eerste instantie dat het om een schaafwond ging. Toen ze de merrie later opnieuw zag, was er een grote zwelling opgetreden. De houdster haalde er een dierenarts bij, die adviseerde om met de merrie naar de kliniek te gaan.

Pin van 7,5 centimeter

In de kliniek werd de merrie geröntgend en werd duidelijk dat er een metalen pijl van 7,5 in het hoofd van het paard zat. De pin werd operationeel verwijderd, volgens het politiebericht is het onduidelijk of het oog te redden was.

Bron: Presseportal/PETA