Paard in Oirsbeek na ernstige verwondingen overleden, politie doet onderzoek

In een weiland in Oirsbeek (provincie Limburg) is vorige week een paard zwaargewond aangetroffen. De verwondingen waren dermate ernstig dat de vijfjarige ruin moest worden ingeslapen. De politie doet onderzoek.

Ellen Liem Door

Het paard werd donderdag 30 juli rond 17.20 uur zwaargewond aangetroffen in een weiland tussen de oude basisschool in Amstenrade en de Limietweg in Oirsbeek. Volgens de eigenaresse moeten de verwondingen tussen 12.30 en 17.20 uur zijn ontstaan. Vanwege de ernst van de verwondingen moest het paard worden ingeslapen.

Geen zelfverwonding

Volgens de eigenaresse zijn er in het weiland geen aanwijzingen gevonden waar het paard zichzelf aan verwond kan hebben. Ook zou het weiland door een hoge meidoornhaag en een rasterhek moeilijk toegankelijk zijn.

Getuigen

De politie onderzoekt de toedracht en roept mensen die donderdag 30 juli tussen 12.30 en 17.20 uur iets verdachts hebben gezien hebben, op zich te melden.

Bron: ZO-NWS