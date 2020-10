In Flémalle dicht bij Luik in België is een paard omgebracht met zware hamerslagen, dat meldt hln.be. De 17-jarige eigenaar vond zijn paard, een 17-jarige merrie, dood in de wei.

De jongen belde meteen een dierenarts, maar de merrie was al overleden. Uit een autopsie in de dierenkliniek van de universiteit van Luik bleek dat het paard met zware hamerslagen om het leven was gebracht. Het had verscheidene breuken en interne bloedingen.

Bron: hln.be