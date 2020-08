Paarden in Frankrijk op ‘barbaarse wijze’ gedood

De Franse politie onderzoekt een reeks dodingen van paarden waarbij de lichamen van de dieren werden verminkt. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer tien van dergelijke zaken opgedoken op het platteland.

De meeste dodingen vonden plaats bij afgelegen weilanden in het noorden van Frankrijk. In veel gevallen werd een oor van de dieren afgehakt en werd er geen vlees van de karkassen meegenomen. Het meest recente geval werd gemeld in het dorp Cortambert, in de streek Bourgogne. Daar miste een omgebracht paard een rechteroor. Ook waren de ogen uitgestoken en de genitaliën van het dier afgesneden.

🔴 Cortambert : le cheval retrouvé mutilé a subi de multiples sévices. https://t.co/WUL3Jv45x9 pic.twitter.com/qMVDO2l5dq August 10, 2020

Bron: Horses.nl/Telegraaf