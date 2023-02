Paarden mishandeld bij stal in Oelde/Warendorf

De politie en de veterinaire dienst van het district Warendorf hebben woensdag vijftien paarden bevrijd op een manege bij Oelde. De dieren zouden daar ernstig mishandeld zijn. Schokkende videobeelden bewijzen de mishandelingen.

Een bruin paard staat strak vastgebonden in de stal, een man neemt een metalen schop en slaat brutaal: op de rug van het dier, op zijn buik, op zijn hoofd. Dan pakt hij een hooivork en steekt – keer op keer. Tussendoor leidt de man het paard naar buiten, beiden komen terug en de marteling begint opnieuw.

Videobeelden

Deze brute scènes werden opgenomen door een camera die in het geheim in de stal was geïnstalleerd. Een rij-instructeur had dit geregeld. Ze had gemerkt dat de rijpaarden zich vreemd gedroegen. De afgelopen weken heeft de camera dramatische wreedheden tegen dieren vastgelegd. Met deze heimelijk opgenomen videobeelden wendde de rij-instructeur zich dinsdag tot het veterinair bureau van het district Warendorf en bood ze daar als bewijs aan. De autoriteit reageerde onmiddellijk en deed aangifte van dierenmishandeling.

Samen met de politie hebben medewerkers van het district woensdagochtend alle paarden uit de manege opgehaald en naar twee andere paardenhouderijen gebracht. De politie nam ook de jachtgeweren van de staleigenaar in beslag.

De eigenaar van de boerderij en de stalhouder reageerden woensdag niet op een WDR-verzoek om een verklaring. Ze willen op dit moment geen commentaar geven op de zaak, zeiden ze aan de telefoon.

Ook verwijten van andere ruiters

Voor de zekerheid wil de klokkenluider anoniem blijven. Aan de telefoon bevestigden ook andere ruiters die hun paarden tijdelijk op de boerderij hadden gestald de brute behandeling van de paarden door de stalhouder. Ze hadden ook de autoriteiten ingelicht. Maar de dierenartsen konden geen bewijs vinden van mishandeling tijdens eerdere bezoeken. Dat is nu veranderd.

Bron WDR