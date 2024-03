Commotie over advertentie van Cesar Parra in USDF Member Guide 2024

Op social media is commotie ontstaan over de USDF Member Guide editie 2024. Op pagina 1 van het blad van de Amerikaanse dressuurbond staat een paginagrote advertentie van de geschorste Cesar Parra. Dat is de USDF op veel kritiek van leden komen te staan. USDF-bestuurslid George Williams laat weten dat het blad eind 2023 al bij de drukker lag.

Inmiddels is in een digitale versie de pagina witgelakt, ook wordt het blad niet meer verkocht (op de site wordt vermeld ‘uitverkocht’). Tot op heden kregen nieuwe USDF-leden de Member Guide 2024 nagestuurd, daar wil de USDF naar kijken.

Geen statement op websites

Toch is kritiek op USDF in de omgang met deze kwestie niet helemaal ongegrond. Dressuurbond USDF noch de overkoepelende Amerikaanse paardensportbond USEF heeft een officieel statement gepubliceerd over de kwestie Parra. Wel heeft USEF een brief gestuurd aan de leden, waarin ‘maximale disciplinaire maatregelen’ werden aangekondigd.

Onderzoek

De FEI nam (en neemt) het voortouw om te reageren op de vreselijke beelden uit de stal van Parra. De ruiter werd direct geschorst en de FEI zegt de zaak te onderzoeken, de USDF heeft die schorsing overgenomen en ‘ondersteunt’ het onderzoek.

Inmiddels is het meer dan een maand geleden dat de beelden openbaar werden. De FEI heeft nog niets gemeld over de vorderingen van het onderzoek. De redactie van Horses heeft navraag gedaan bij de FEI over de stand van het onderzoek maar tot op heden nog geen antwoord ontvangen op die vraag.

Bron: Horses.nl