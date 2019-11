Paul Estermann schuldig bevonden aan dierenmishandeling

Paul Estermann is schuldig bevonden aan dierenmishandeling. De Zwitser stond voor de rechtbank in Willisau vanwege de beschuldiging van dierenmishandeling. Nu is een vonnis aangekondigd.

Zoals de Luzerner Zeitung rapporteert, werd het vonnis gerechtvaardigd door het feit dat getuigenissen, foto’s en het rapport van een dierenarts de daden hebben bewezen. Estermann heeft de zweep op twee paarden gebruikt in een mate die verder gaat dan acceptatie en de paarden fysiek en mentaal pijn doet.

Voorwaardelijk

Volgens de Animal Protection Act bestaan ​​er dus meerdere aanklachten van dierenmishandeling. Voor Estermann betekent dit een voorwaardelijke boete van 100 dagtarieven van 160 Zwitserse franken en een boete van 4.000 Zwitserse franken. Voorwaardelijk betekent dat deze straf voor de proeftijd wordt opgeschort.

De veroordeelde moet zich gedurende deze periode niet schuldig maken aan dezelfde of andere feiten en aan alle eisen voldoen. Dan kan de straf ook volledig kwijtgescholden worden. De proeftijd is twee jaar in het geval van Estermann. Zijn verdediging heeft al een hoger beroep ingesteld, waarvoor het kantonnale hof van Luzern verantwoordelijk is.

Bron: Reiterrevue/Horses.nl