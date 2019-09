Paul Estermann veroordeeld voor paardenmishandeling

De Zwitserse springruiter Paul Estermann is door een openbaar aanklager schuldig bevonden aan dierenmishandeling. Estermann ontkent de beschuldigingen, waardoor in het Zwitserse rechtssysteem een hogere rechter zich over de zaak moet buigen en de topruiter dus nog niet definitief schuldig is bevonden.

In oktober bracht het Zwitserse dagblad Blick schokkende foto’s naar buiten (let op dit zijn heftige beelden). De foto’s van de buik van het paard zouden zijn van zijn gestorven olympische merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality).

Groom

In het voorjaar van 2017 kwam de kwestie voor het eerst aan het licht. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek overhandigde toen de eerste foto’s van het gewonde paard aan de politie. Volgens verschillende Zwitserse publicaties heeft een lokale aanklager in Sursee Estermann wegens dierenmishandeling veroordeeld. Maar de definitieve schuldvraag moet nu een hogere rechter gaan beantwoorden.

Openbaar ministerie

Het openbaar ministerie gaat ervan uit dat Estermann meerdere keren met een dressuurzweep herhaaldelijk, gewelddadig en buitensporig de flanken en onderbuik heeft geraakt. Dit deed de Zwitser volgens het OM om een beter trainingsresultaat te bereiken. Op dezelfde manier zou een tweede paard schade hebben opgelopen.



Straf

De officier van justitie heeft de springruiter nu gestraft voor meervoudige schendingen van de dierenwelzijnswet met een voorwaardelijke boete van 90 dagtarieven van 160 Frank en een boete van 3600 Frank. Bovendien moet de veroordeelde de kosten dragen. Estermann heeft bezwaar gemaakt. De zaak gaat nu naar de rechtbank Willisau.

Zwitserse ruiterfederatie

Een verklaring van de Zwitserse Ruiterfederatie (SVPS) stelt dat het vermoeden van onschuld van toepassing is: “Zolang Paul Estermann niet is veroordeeld, geldt het vermoeden van onschuld. Als hij in de rechtbank schuldig wordt bevonden, zal de SVPS verdere actie overwegen.”

Estermann nam op het EK in Rotterdam nog gewoon deel met Lord Pepsi.

Bron: St-Georg/Blick