Pony dood aangetroffen in weiland: ‘Volgens dierenarts doodgeschoten’

De eigenaresse van een shetlandpony doet een oproep naar mogelijke getuigen naar wie een van haar shetlandpony’s heeft neergeschoten. De pony werd donderdagmiddag dood aangetroffen in een weiland. “Volgens onze dierenarts is de pony van vrij dichtbij doodgeschoten. Ik hoop dat iemand iets gezien heeft.”

De shetlandpony staat al jaren samen met twee andere paarden in een weiland aan Hoogeind in het Belgische Meer. Sinds kort staan ze enkele uren per dag in een strookje bij Hoogeind om daar het gras kort te eten. Vanmiddag werd de pony plotseling dood aangetroffen.

Kogelgaatje in hoofd

“We hebben meteen de dierenarts en de politie erbij gehaald”, vertelt de eigenaresse. “Volgens de dierenarts was er duidelijk een klein kogelgaatje te zien in het hoofd. We begrijpen het echt niet. Het was een heel aaibare shetland en die deed geen vlieg kwaad. We begrijpen echt niet wie dit heeft gedaan en waarom.”

Hoop op getuigen

De eigenaresse hoopt dat er getuigen zijn die iets gezien hebben. “Het moet ergens in de namiddag gebeurt zijn”, vertelt ze. “Wie iets gezien heeft vragen we vriendelijk om dat te melden aan de politie. We zijn er echt kapot van. We hebben ook met niemand ruzie of wat dan ook. Onbegrijpelijk.”

Politie doet onderzoek

De politie Noorderkempen bevestigt dat ze ter plaatse zijn geweest en dat er een onderzoek gevoerd wordt naar de precieze omstandigheden.

Bron: HLN