Reportage brengt mishandeling afgedankte Australische renpaarden aan het licht

Uit een undercoveronderzoek is naar voren gekomen dat honderden Australische renpaarden in een slachthuis in Caboolture (Queensland) gruwelijk zijn mishandeld. Een vijftig minuten durende reportage van Australian Broadcasting Corporation (ABC) toont hoe voormalige renpaarden worden geschopt, geslagen, elektrische schokken krijgen en gedood worden in het Meramist-abattoir.

De beelden zijn over een periode van twee jaar door klokkenluiders verzameld. De extreme omvang van dit schandaal heeft iedereen verbijsterd. Volgens de paardenrace-industrie eindigen er jaarlijks 34 renpaarden in een slachthuis, maar volgens de informatie van ABC zou het Maramist-abattoir jaarlijks rond de 4.000 renpaarden slachten. Het slachthuis van Meramist is één van de twee faciliteiten in Australië die paardenvlees mogen verwerken en exporteren. Daar worden maandelijks rond de 500 paarden verwerkt en het vlees wordt voor menselijke consumptie verkocht aan Europa en Azië.

Afgedankt

ABC-onderzoeksverslaggever Caro Meldrum-Hanna gaf aan dat ongeveer 300 renpaarden die in slechts 22 dagen door het slachthuis gingen, een gecombineerde winsom van bijna 5 miljoen Australische dollar hadden. In de reportage komt ook de vierjarige Absolute Win in beeld. Een paard dat werd aangeschaft voor 180.000 Australische dollar, maar die zijn belofte niet waarmaakte en dat moest bekopen met een enkeltje slachthuis.

Geterroriseerd

Hoewel de wet rond renpaarden zo is opgesteld dat gepensioneerde renpaarden niet geslacht mogen worden, is het in sommige staten van Australië wel toegestaan. In de documentaire werd onthuld dat renpaarden uit andere staten illegaal naar Queensland worden gebracht, om daar geslacht te worden. In de slachthuizen zitten paarden in te kleine kisten en kunnen niet bewegen, terwijl medewerkers elektronische schokken op hun rug en anus aanbrengen. Daarnaast worden paarden geslagen, geschopt en geterroriseerd.

De reportage is hier te bekijken (let op: schokkende beelden)

Bron: Animals Today