Schokkende beelden: jaarling wordt in Britse tuin ‘zadelmak’ gemaakt

Er zijn schokkende beelden opgedoken van een jaarling, die in een tuin in het Britse plaatsje Kent, wordt zadelmak gemaakt. Een te grote man stapt op de verwarde bonte jaarling, die het gewicht niet aankan en daardoor achterover tegen een boom en hek aan klapt. Later in het filmpje wordt de, volgens de filmer ongehoorzame, jaarling door een vrouw over de straat gestapt.