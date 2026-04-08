Twee paarden geëuthanaseerd na ernstige verwaarlozing in Westerwolde

Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorige week in een vervallen schuur in de gemeente Westerwolde drie zwaar verwaarloosde paarden aangetroffen. Eén van de paarden verkeerde in dusdanig slechte staat dat een dierenarts het dier ter plaatse heeft moeten euthanaseren om verder lijden te voorkomen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
