Tweede Kamer scherpt wet tegen dierenmishandeling aan

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om dierenmishandeling en dierverwaarlozing harder aan te kunnen pakken. De wet maakt het mogelijk dat mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen een verbod opgelegd krijgen om dieren te houden en ook de boetes zijn verhoogd. Het gaat daarbij om zowel particuliere houders van dieren als professionele dier- of veehouders.

Op 16 mei stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Een week eerder op donderdag 11 mei debatteerde zij over het voorstel. De wet heeft als doel om de bescherming van dieren te verbeteren door strengere straffen en maatregelen in te stellen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing.

Houdverbod

De Tweede Kamer verzwaarde het wetsvoorstel van justitieminister Dilan Yeşilgöz. De Kamer stemde bijna unaniem voor het verlengen van de maximale termijn voor het houdverbod van tien jaar naar levenslang. Ook andere straffen worden op verzoek van de Kamer verzwaard.

Couperen van paardenstaarten

Sneller (D66) sprak zich in het debat uit tegen het couperen van paardenstaarten. De minister beaamde dat de nieuwe wet het verboden maakt om nog langer paarden met gecoupeerde staarten tentoon te stellen en dus deel te laten nemen aan fokkerijbijeenkomsten. Haverkort (VVD) en Thijssen (PvdA) wilden het houdverbod bij misstanden uitbreiden tot levenslang bij ernstige misstanden en verwoordde dit in een amendement. De Kamer heeft dit amendement aangenomen.

Paarden zelfstandig doden strafbaar

Met betrekking tot het doden van dieren werd ook een amendement aangenomen. Dit amendement regelt dat het verbod op het doden van dieren gaat gelden voor alle gehouden zoogdieren die op de zogeheten positieflijst zijn geplaatst (waaronder paarden) én voor ganzen. Dit verbod gold tot op heden alleen voor honden en katten. De minister van LNV heeft toegezegd dit over te willen nemen in wetgeving (een AMvB), waarmee het zelfstandig doden van dieren strafbaar wordt.

Bron: Sectorraad Paarden / Boerderij