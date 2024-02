USEF stuurt brief over Parra aan leden: ‘Maximale disciplinaire maatregelen’

Het is bijna twee weken geleden dat de video's en foto's waarop dressuurruiter Cesar Parra paarden mishandelt openbaar werden en de Amerikaanse bond USEF heeft gisteren een eerste officiële statement gemaakt. De bond heeft een brief gestuurd aan alle leden waarin 'maximale disciplinaire maatregelen' worden aangekondigd. De brief is ondertekend door de voorzitter en de directeur van de bond.

“We willen graag ingaan op de onlangs gepubliceerde video’s en de beschuldigingen van misbruik tegen de in de VS gevestigde internationale dressuuratleet Cesar Parra. De afbeeldingen en video’s zijn verontrustend en tonen een volledige minachting voor het welzijn van paarden en zijn op geen enkele manier in lijn met onze waarden en overtuigingen als rentmeesters van de paardensport in de Verenigde Staten.”

Maximale disciplinaire maatregelen

“Parra is voorlopig geschorst door de FEI terwijl zij de zaak actief onderzoeken. USEF handhaaft de schorsing en ondersteunt dat onderzoek. Om de integriteit van het onderzoek te garanderen, kunnen we geen verdere details vrijgeven, maar we willen absoluut duidelijk zijn: we documenteren deze schendingen en zullen in samenwerking met de FEI maximale disciplinaire maatregelen aanwenden.”

Meldpunt

“Het is absoluut noodzakelijk dat we elkaar als gemeenschap verantwoordelijk blijven houden en elkaar blijven aanspreken als we iets zien dat de integriteit van onze sport, de gezondheid en het welzijn van onze paarden en/of het welzijn van onze atleten en leden in gevaar brengt.“

“Als u getuige bent geweest van paardengerelateerde mishandeling, neem dan contact op met USEF door te sms’en naar 2USEF (28733) of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Ter herinnering: als u getuige bent geweest van of kennis hebt van seksueel misbruik, moet dit worden gemeld aan de autoriteiten en het Amerikaanse Center for SafeSport.“

Geen persbericht

USEF heeft geen officieel persbericht gepubliceerd over de kwestie. De brief is wel te vinden op de USEF-website.

Eerder deze week werd duidelijk dat de USEF-reglementen geen instrumenten bieden om mishandeling buiten het concoursterrein aan te pakken. Dat ligt anders bij beschuldigingen van seksuele intimidatie, die ook tegen Parra geuit zijn. Op grond daarvan kan USEF wel handelen.

Lees ook: