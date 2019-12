Veertien paarden bevrijd uit stallen met 1,5 meter dikke mestlaag

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie hebben in een zwaar vervallen stal in West-Brabant veertien paarden bevrijd. De paarden stonden tot hun knieën in een laag van 1,5 meter mest en er kwamen slijptol, breekijzers en rieken aan de pas om de dieren uit de hachelijke situatie te redden. Naar schatting hebben de paarden twee jaar lang geen daglicht gezien.

De politie werd getipt door iemand die zich zorgen maakte om de paarden en kwam het misstand zo op het spoor. Een aantal van de paarden had in geen jaren een hoefsmid gezien en had te kampen met omgekrulde hoeven.

Proces-verbaal

De paarden zijn overgebracht naar een opvangadres, waar ze worden verzorgd en veterinaire zorg krijgen. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Dierenbescherming