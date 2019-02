Veertien verwaarloosde paarden en kadavers gevonden in manege

Bij een manege in het Belgische Heusden-Zolder zijn maandag veertien verwaarloosde paarden weggehaald. Daarnaast trof de politie enkele kadavers aan.

Over de toestanden bij de manege aan de Zipstraat was bij de politie een klacht binnengekomen. Agenten trof in de stallen acht verwaarloosde dieren aan in stallingen die niet meer conform de huidige normen zijn. Na contact met de dienst Dierenwelzijn werd besloten om de dieren te laten ophalen door de mensen van het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum (VCOZ).

Kadavers

“De paarden stonden op beton en uitwerpselen. Buiten lagen de kadavers van twee dieren onder een deken aan de straat, klaar om opgehaald te worden door Rendac. De eigenaar had die dienst al verwittigd”, zegt Rudi Oyen van het VCOZ.

Hetzelfde lot

Buiten werden nog eens zes verwaarloosde dieren gevonden. “Deze paarden en pony’s waren er beter aan toe. Maar uiteindelijk zouden ze hetzelfde lot beschoren zijn. Daarom is besloten om alle dieren mee te nemen.” De meeste dieren staan inmiddels in de weiden van het VZOC. “Behalve eentje. Dat paard is momenteel te zwak en te mager om buiten te staan.”

Terug naar eigenaar

De dienst Dierenwelzijn beslist wat er met de dieren gaat gebeuren. “Dat betekent concreet dat de dieren ofwel onder voorwaarden terug naar de eigenaar kunnen, ofwel dat ze definitief aan het dierenasiel worden toegewezen en vrij zijn voor adoptie. De beslissing kan wel enkele weken op zich laten wachten. Tot zolang moeten de paarden in het VZOC blijven”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Departement Omgeving.

Richting vijftig

Het VZOC heeft dit jaar al meerdere verwaarloosde paarden in beslag genomen. “We gaan inmiddels richting de vijftig.”

Bron: Nieuwsblad