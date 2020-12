Verdediging Estermann eist vrijspraak in hoger beroep

In de vijf uur durende hoorzitting in hoger beroep bij de kantonrechter van Luzern verdedigde Paul Estermann zich dinsdag opnieuw tegen zijn veroordeling wegens dierenmishandeling. De slepende zaak tegen de Zwitserse springruiter begon al in 2017. In januari komt de rechter met de uitspraak in het hoger beroep.

In het voorjaar van 2017 kwam de kwestie voor het eerst aan het licht. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek van Paul Estermann overhandigde toen de eerste foto’s van de buik van de olympische merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality) aan de politie. In november vorig jaar werd de springruiter schuldig bevonden aan dierenmishandeling. Een vracht aan bewijsmateriaal rechtvaardigden het vonnis. Getuigenissen, foto’s en het rapport van een dierenarts bewezen de daden.

Nieuw rapport dierenarts

Estermann ging in hoger beroep en vocht gisteren het vonnis aan. In de hoorzitting ontkende de ruiter opnieuw alle beschuldigingen. De verdediging had ondertussen klachten over de opsporingsautoriteit verzameld en eiste opnieuw vrijspraak. De advocaat presenteerde een nieuw rapport van de staldierenarts dat Estermann vrij zou pleiten van mishandeling. In zijn pleidooi betwiste de advocaat de rechtsgeldigheid van bewijsmateriaal en zei ook dat getuigen ongeloofwaardig waren.

‘Verdachte toont geen berouw’

De officier van justitie eiste daarentegen niet alleen bevestiging van de uitspraak van november 2019, maar ook een verhoging van de straf, omdat “de verdachte zich op geen enkele manier begripvol of berouwvol toont en dergelijk gedrag gevolgen moet hebben”.

Het vonnis wordt verwacht in januari 2021.

