Vier hengsten gedood bij gewapende overval in Peru

Bij een gewapende overval op Haras Barlovento, een stoeterij in Peru, zijn zondag vier hengsten gedood. De overvallers schakelden de wachter uit en gingen rechtstreeks naar de stallen om The Lieutenant, halfbroer van Triple Crown-winnaar Justify, Cyrus Alexander, Timely Advice en Kung Fu Mambo om het leven te brengen. "Ze hadden één doel en daar zijn ze in geslaagd", zegt Barlovento's eigenaar Boris Schwartzman verslagen.

“Onze harten zijn gebroken. Boris is een fantastisch persoon en er is niets dat je kan zeggen, om hem zich beter te laten voelen. De enige informatie die ik heb, is dat de wachter is neergeschoten en dat alle vier de hengsten zijn vermoord. Dat is het woord dat hij gebruikte: vermoord”, vertelt Becky Thomas van Sequel Stallions New York.

The Lieutenant

The Lieutenant (Street Sense x Ghostzapper) ging vorig jaar met pensioen. Daarvoor werd hij in Californië getraind door Mike McCarthy voor Mr. en Mrs. William Warren. Hij ging pensioen met een 4-2-1 record uit vijftien starts en verdiende ruim 345.000 dollar. De hengst zou na dit seizoen terugkeren naar Sequel Stallions.

Cyrus Alexander

Cyrus Alexander (Medaglia d’Oro x A.P. Indy) won in 2016 de Lone Star Park Handicap (G3). Hij werd getraind door Jerry Hollendorfer voor Spendthrift Farm en Stonestreet Stables. De zevenjarige hengst werd in 2013 voor 1,7 miljoen dollar aangeschaft op de Keeneland September Yearling Sale.

Kung Fu Mambo en Timely Advice

Kung Fu Mambo (Giant’s Causeway x Kingmambo) won op driejarige leeftijd de Derby National in Peru. In 2015 nam hij voor trainer Peter Miller één keer deel op Santa Anita Park. Daar won hij, maar raakte geblesseerd en ging daarna met pensioen. De vierde omgebrachte hengst is Timely Advice (A.P. Indy x Holy Bull). De veertienjarige hengst had reeds zeven jaargangen aan renpaarden voortgebracht.

Bron: TDN/Blood Horse