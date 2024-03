Zweedse springruiter Douglas Lindelöw geschorst vanwege verdenking paardenmishandeling

Het volgende schandaal in de paardenwereld heeft zich aangediend. De (best gelezen) Zweedse krant Aftonbladet publiceerde afgelopen maandag een artikel waarin vijf voormalige grooms van een Zweedse topspringruiter vertellen dat zij getuige zijn geweest van mishandeling van paarden. De ruiter is voorlopig geschorst door de Zweedse bond en de bond heeft aangifte gedaan bij de politie. Betrouwbare bronnen melden aan Horses dat het gaat om Douglas Lindelöw, de goed ingevoerde Franse site Grand Prix meldt dit ook.

Aftonbladet noch de Zweedse bond en Zweedse hippische media vermelden de naam van de ruiter. De redactie van Horses heeft contact opgenomen met de Zweedse bond en gevraagd of zij kunnen bevestigen dat het gaat om Douglas Lindelöw. De bond heeft nog niet gereageerd.

Naast de voorlopige schorsing en de aangifte bij de politie hebben verschillende sponsors, waaronder verzekeringsconcern Agria, de sponsoring van Lindelöw beëindigd.

Douglas Lindelöw

Douglas Lindelöw won onder andere zilver met het team op het Europees Kampioenschap in 2017, nam meermaals deel aan de Wereldbekerfinale en werd Europees Kampioen bij de young riders in 2010. Het gaat dus niet om de eerste de beste ruiter.

Mishandeling

De vijf grooms vertellen aan Aftonbladet onder andere dat Lindelöw paarden meermaals tot bloedens toe sloeg, de paarden op stal met de zweep bewerkte na slechte resultaten in de ring en een hamer gooide naar een paard dat niet stil wilde staan bij de hoefsmid. Veel paarden hadden volgens de grooms wonden in de mond na het rijden en volgens de grooms wilde Lindelöw springen met een verdoofd paard. Verder vertellen de grooms dat de paarden weinig hooi te eten kregen en dat zij zelf stiekem bijvoerden.

“Hij mag nooit meer in de buurt komen van een paard”, zegt een voormalig groom die in het artikel Nina wordt genoemd. Als een concreet voorbeeld van de mishandeling noemt de groom het volgende voorval: “Nadat een zesjarige onervaren merrie weigerde, stapte hij af en sloeg zijn paard met de zweep over het hele lichaam. De merrie was totaal in paniek. Ze was doordrenkt van het zweet en beefde toen ze terugkeerde naar de stallen. Ze had striemen over haar hele lichaam.”

Een andere groom vertelt: “Als de resultaten niet goed waren flipte hij uit. De eerste keer dat hij er thuis weer opzat volgde de straf. Als het paard een milliseconde niet luisterde, schopte hij ze tot twintig keer toe. Als ze vervolgens naar voren gingen en te sterk werden, rukte hij aan de teugels. De paarden waren doodsbang. Dit soort dingen gebeurden op dinsdag, twee dagen na een concours waar een paard niet goed had gesprongen.”

Ook melden de grooms dat de omgang met het personeel door Lindelöw grensoverschrijdend was.

Lindelöw herkent zich niet in beeld

In een reactie aan Aftonbladet meldt Lindelöw dat hij zich niet herkent in het geschetste beeld. De ruiter beweert de richtlijnen en regels van het Zweedse Ministerie van Landbouw en de Zweedse bond niet te hebben overtreden, waarbij hij zegt dat er controles van de stallen en het welzijn van de paarden worden uitgevoerd. “In al die jaren hebben inspecteurs nooit klachten gehad over het welzijn van de paarden, zowel lichamelijk als geestelijk”, zegt Lindelöw. Daarnaast geeft hij aan dat het voedingsschema van de paarden individueel worden opgesteld met een voedingsdeskundige afhankelijk van het trainings- en wedstrijdseizoen. De ruiter zegt zich niet te herkennen in de voorvallen die worden geschetst door de grooms.

Zweedse bond

De grooms meldden dat de voorvallen deels al meerdere jaren geleden plaatsvonden en dat er melding is gedaan bij de Zweedse bond. De Zweedse bond kwam in actie na de publicatie van Aftonbladet. De bond heeft Lindelöw voorlopig geschorst en aangifte gedaan bij de politie.

“De afgelopen dagen hebben wij contact gehad met een aantal getuigen. Wat ze ons vertellen betekent dat we strafbare feiten in de omgang met paarden niet kunnen uitsluiten en dat betekent dat we ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. Als er een vermoeden bestaat van een misdrijf, is het altijd belangrijk om de politie onderzoek te laten doen”, zegt Johan Fyrberg, secretaris-generaal van de Zweedse bond.

“Onze sport moet gekenmerkt worden door liefde voor de paarden. Daarom zijn velen van ons in de Zweedse paardenwereld de laatste tijd extreem verdrietig, boos en gefrustreerd over de verhalen en foto’s waaraan we zijn blootgesteld. Dit heeft niets te zoeken in de paardenwereld”, zegt Johan Fyrberg.

