Nieuwe aflevering HorsesTV over welzijnskwesties

De afgelopen tijd zijn nogal wat welzijnskwesties op paardengebied in het (landelijke) nieuws gekomen. Denk aan hulpmiddelen in de paardensport, zoals zweepgebruik, bitten, sporen en hulpteugels, en jonge paarden op hengstenkeuringen. De FEI heeft onlangs de Equine Ethics & Wellbeing Commissie opgericht, waarmee het de overkoepelende paardensportbond menens lijkt te zijn met dierenwelzijn en de social license van de paardensport. Ook minister Piet Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar hulp- en trainingsmiddelen in de paardensport.

Tafelgasten

Over deze onderwerpen gaat de nieuwe aflevering van HorsesTV, die vanaf woensdag 15 maart om 19.00 uur te bekijken is op Horses Premium (gratis voor Horses Premium- en Paardenkrant-abonnees). De presentatie ligt in handen van Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie. Tafelgasten zijn dr. ir. Kathalijne Visser, lector aan Aeres Hogeschool, lid van de FEI Equine Ethics & Wellbeing Commissie én adviseur van de minister van Landbouw aangaande zijn onderzoek, Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken bij het KWPN, Olympisch springruiter Jeroen Dubbeldam en dressuurtrainer Rien van der Schaft.

