Noordrijn-Westfalen trekt 1,5 miljoen euro uit tegen aanvallen van de wolf

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat opnieuw geld uittrekken om eigenaren van grazers te helpen tegen aanvallen van wolven. De Duitse deelstaat neemt hiermee de uitkomst van het rapport Richtlijnen voor financiering van wolven over. Dat betekent dat ook in 2022 eigenaren van pony's, veulens en jonge paarden, die kosten moeten maken voor extra beschermende maatregelen, aanspraak kunnen maken op een financiële tegemoetkoming.

Met name in de omgeving van de plaats Schermbeck waren de afgelopen weken maar liefst zes meldingen van overleden dieren door wolven. Als gevolg van deze herhaalde aanvallen heeft het ministerie van Landbouw van Noordrijn-Westfalen juridisch advies gevraagd of het doden ofwel het verwijderen van wolven wettelijk mogelijk zou zijn. De experts kwamen tot de conclusie dat ‘redelijke alternatieven’ zoals een wolvenafstotende omheining nog niet voldoende zijn gebruikt. Daarom is het doden of verwijderen nog steeds niet mogelijk.

1,5 miljoen euro

De Duitse staat gaf dit jaar 1,5 miljoen euro uit om eigenaren van grazers te ondersteunen bij het bouwen van dergelijke wolvenafstotende omheiningen. Die ondersteuning wordt ook in 2022 voortgezet, zegt Ursula Heinen-Esser van het ministerie: “Het doel van ons wolvenbeleid is om het leven met de wolf zo conflictvrij mogelijk te maken en natuurbehoud en kuddebescherming met elkaar samen te laten gaan. Tevens adviseren wij om paarden ’s nachts en in de schemering binnen op stal te plaatsen.”

