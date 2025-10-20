Onderzoek bevestigt dat verrijking in stallen het welzijn bij paarden stimuleert

Petra Trommelen
Onderzoek bevestigt dat verrijking in stallen het welzijn bij paarden stimuleert featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

Een studie van de University of California laat zien dat verrijking in stallen, zoals hooivoeders, spiegels en activiteitsballen, het welzijn van paarden kan verbeteren. De onderzoekers voegden aan negen gestalde paarden deze verrijking toe, naast hun gewone voer en hooi, en volgden zowel hun gedrag als hun fysiologische reacties.

Door Petra Trommelen

De verrijking zorgde ervoor dat de paarden meer aten, actiever waren, een hogere hartslag hadden en minder tekenen van frustratie vertoonden. Zowel eetbare als niet-eetbare items bleken effectief.

De onderzoekers benadrukken dat verrijking het welzijn kan ondersteunen, maar het contact met andere paarden en voldoende beweging buiten de stal onmisbaar blijven. Toekomstig onderzoek moet kijken naar de effecten op langere termijn, bij grotere groepen en bij paarden die meer tijd buiten de stal doorbrengen.

Lees hier het gehele onderzoekDownloaden

Bron: H&H

