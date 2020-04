Onderzoek naar oorzaken en gevolgen headshaking aan universiteit Kiel

Aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van het headshaking syndroom bij paarden. Het is een ernstige stoornis bij paarden, waarbij de dieren heftig schudden en onwillekeurig knikken met hun hoofd. Het onophoudelijke schudden maakt het nauwelijks mogelijk om nog ontspannen met het paard te rijden.

De exacte oorzaak van het headshaken bij paarden is niet bekend. Er wordt over het algemeen aangenomen dat een allergische reactie een sleutelpositie inneemt bij het syndroom, deze reactie komt zeer waarschijnlijk op gang door een prikkeling of irritatie van de trigeminale zenuw. Deze zenuw zit in het hoofd van het paard en is verantwoordelijk voor de gevoeligheid van het aangezicht, de neus en de lippen.

Combinatie van factoren

Soms zijn pollen en bloeiende planten de boosdoener van een allergische reactie, vergelijk het maar met mensen met hooikoorts. Daarnaast kunnen beschimmeld voer, stof, steekvliegen of andere insecten en zelfs het metaal van het bit een allergische reactie oproepen. Meestal gaat het om een combinatie van dit soort factoren, wat het probleem moeilijk en verwarrend maakt.

Ook economische gevolgen

Aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel doet men onderzoek naar de oorzaken van headshaking. Om een ​​overzicht te krijgen van de stand van zaken omtrent headshakers in de fokkerij en sport, vraag de universiteit om een vragenlijst in te vullen. Ook de economische gevolgen wil men zo in kaart brengen. Dit is bedoeld inzicht te krijgen in hoeveel dieren, die goed zijn gefokt en daardoor een hoge verwachtingswaarde hebben, vanwege het headshaking-syndroom ongeschikt zijn voor de sport en dus sterk dalen in verkoopsprijs.

Hier vind je de vragenlijst: https://ww2.unipark.de/uc/Headshaking_D_Zu/.

Bron Horses.nl/Spring-reiter.de