Onderzoek toont aan: gedrag speelt rol bij overgewicht bij paarden

Onderzoek van de universiteit van Bristol en het Britse Royal Veterinary College heeft voor de eerste keer een verband tussen kuddegedrag en lichaamsgewicht vastgesteld. Waakzame paarden bleken een lagere lichaamsvetindex te hebben.

Waakzame paarden en paarden die zich veel laten storen door groepsgenoten compenseren hun verminderde opname van energie niet door op andere momenten meer te fourageren.

Relevante factor

Het onderzoek werd gesponsord door voerleverancier Spillers. Directeur Clare Barfoot hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan kennis over het gedrag van paarden wanneer ze in groepen worden gehouden. “Wij denken dat gedrag een relevante factor is bij de aanpak van gezondheidsproblemen en obesitas bij paarden.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound