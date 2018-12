Onderzoek tv-programma: Zes Konikveulens gestolen in Oostvaardersplassen

Verder ontving Medialogica een video waarop een veulen te zien is dat uit de Oostvaardersplassen zou komen. Het dier bevindt zich in een achtertuin en op de achtergrond is commentaar te horen: ‘We halen ze allemaal weg’ en ‘Dit hebben we toch maar mooi geflikt’.

Hetzelfde dier

Staatsbosbeheer was op de hoogte van de video en heeft het beeldmateriaal eind november aan de politie overgedragen. Verschillende medewerkers herkenden het getoonde veulen. Volgens Bijl weten de boswachters in het natuurgebied precies wanneer een merrie een jong heeft. Ook weten zij hoeveel dieren op een bepaalde plek lopen. Een boswachter van de Oostvaardersplassen liet aan de programmamakers weten ‘100 procent’ zeker te zijn dat het veulen uit het natuurgebied bij Lelystad komt.