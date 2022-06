Ontwormingsbeleid VK leidt mogelijk tot grote sterfte paarden

Tijdens een webinar over resistentie tegen ontwormingsmiddelen georganiseerd door de Mare & Foal Sanctuary in Engeland kwam een serieuze waarschuwing naar boven: grote aantallen paarden zullen sterven als gevolg van het ontwormingsbeleid in het Verenigd Koninkrijk. Dr. David Rendle, voorzitter van de Britse vereniging van dierenartsen, pleit daarom voor een nieuwe strategie die in andere landen al wordt toegepast: alleen ontwormen bij noodzaak.

Het is niet de eerste waarschuwing die gegeven wordt over dit onderwerp. Sinds 2010 zijn er meldingen van resistentie tegen elke vorm van ontwormingsmiddelen en het lijkt erop dat er in de nabije toekomst geen nieuwe middelen gemaakt worden. De boodschap van het webinar was duidelijk: we moeten nieuwe manieren vinden om hier op korte termijn mee om te gaan.

Millieu

”We moeten voorzichtig zijn met het gebruiken van deze middelen als we niet in een situatie willen komen waarin we grote aantal paarden verliezen omdat we hun parasieten niet onder controle kunnen krijgen,” aldus Dr. Rendle. Het gebruik van ontwormingsmiddelen kan ook een breder milieueffect hebben. De medicijnen worden uitgescheiden en waardoor grote aantal mestkevers, een belangrijk onderdeel van het ecosysteem, verloren gaan. Ook zijn de middelen giftig voor sommige waterdieren wat een reële bedreiging voor landelijke ecosystemen kan betekenen. ”Het is dus een dubbele klap: voor onze paarden en de omgeving waarin zij leven.”

Plan van aanpak

Dr. Rendle merkt terecht op dat de gevolgen niet geheel verrassend zijn. In de jaren zestig was het doel om de parasieten te elimineren waar we nu van terug komen. Paardeneigenaren zouden er naar moeten streven om genoeg wormen te doden om te voorkomen dat de paarden ziek worden maar niet zoveel dat de paarden resistent worden en dit door kunnen geven in de fokkerij. In Denemarken en Zweden kan men alleen ontwormingsmiddelen kopen op recept. In het Verenigd Koninkrijk zijn er helemaal geen plannen en dat leid bij Dr. Rendle tot grote zorgen.

Alleen ontwormen bij noodzaak

Tijdens het webinar pleitte Dr. Rendle ervoor dat paardeneigenaren in de VK alleen ontwormen als daar noodzaak voor is. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het testen van het aantal eitjes van fecale wormen. ”De uitdaging is om mensen ervan te overtuigen dat dit de enige manier is om de gezondheid en het welzijn van onze paarden op lange termijn te behouden.”

Bron: Horse&Hound