Paard ernstig verwond door aanval met mes

Het is het horrorscenario van iedere paardeneigenaar. In een stal in de gemeente Stadecken-Elsheim in Rijnland-Palts in Duitsland is in de nacht van 27 op 28 augustus 's nachts een paard ernstig gewond geraakt. Een onbekende dader viel het paard aan met een mes.

Volgens de politie van Mainz is de dader woensdagavond de stal binnengegaan en heeft hij het paard met een mes aangevallen. Uit onderzoek blijkt dat het dier ernstige snijwonden heeft opgelopen in het gebied rondom de neusgaten. Het paard heeft veterinaire zorg gekregen en kon gered worden.

De perswoordvoerster van de politie meldt dat er op dit moment nog geen informatie bekend is over de dader. Wie tips of informatie in deze zaak heeft, kan contact opnemen met de politie van Mainz op telefoonnummer 06131/65-4310 of per mail [email protected]

Bron: St. Georg.de