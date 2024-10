Paardenverzekeraar EFO: klinisch keuren altijd een aanrader

Niet voor iedere paardenverzekering van EFO is een aankoopkeuring een vereiste. Maar, vrij logisch: hoe uitgebreider de dekking, hoe uitgebreider ook de keuring die gedaan moet worden. Een keuring geeft immers veel informatie over de gezondheidsstatus van een paard, wat weer wat zegt over de risico’s.

“Wees wijs, laat een paard voor aankoop in ieder geval klinisch keuren.” Die oproep doet Ron Esteje, inspecteur Noord- en Zuid-Holland bij EFO Paardenverzekering. In de 25 jaar dat hij als inspecteur werkt, heeft hij genoeg meegemaakt om te weten dat dat raadzaam is. “Bij het afsluiten van een Beperkte Schadeverzekering, waarbij de verzekerde waarde van het paard onder de 15.000 euro is, of een Overlijdensverzekering, is een keuring niet verplicht. Toch zou ik bij aankoop een klinische keuring altijd adviseren. Liefst uitgevoerd op een kliniek, omdat daar de faciliteiten vaak beter zijn. Voor de buigproeven en het longeren op harde en zachte ondergrond bijvoorbeeld.”

Rug en hals?

Wil je je paard uitgebreid verzekeren vanaf 4.500 euro en/of ook een (uitgebreide) Ziektekostenverzekering afsluiten, dan moet het paard ook röntgenologisch zijn gekeurd. Ron krijgt vaak de vraag van klanten of ze alleen het beenwerk moeten laten fotograferen, of bijvoorbeeld ook de rug en hals. “Wil je het paard laten verzekeren voor 15.000 euro of meer in de Uitgebreide Schadeverzekering, dan heb je ook hals- en rugfoto’s nodig. Als de dierenarts tijdens de klinische keuring iets aparts ziet, dan neemt hij dat vaak al mee. Bijvoorbeeld als een paard een beetje aparte staartdracht of halshouding heeft. Voor de zekerheid worden er dan vaak extra foto’s gemaakt.”

Onderzoeksplicht

Veel paardenkopers staan er niet bij stil, maar wie een paard koopt heeft een onderzoeksplicht. Veel vragen stellen aan de verkoper is daarom een goed idee. Ron: “Vraag bijvoorbeeld of het paard in het verleden al eens koliek heeft gehad en hoe hij zich op stal gedraagt. Maar ook: wanneer is hij gecastreerd, waarom draagt hij bepaalde ijzers, is er ooit een peesblessure vastgesteld? Allemaal belangrijke informatie. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons als verzekeraar, want die informatie gebruik je bij het invullen van onze gezondheidsvragen.”

Uitgebreid beginnen

Een andere belangrijke vraag is: welke verzekering kies ik? “Dat is van veel factoren afhankelijk, maar ik adviseer wel altijd om het eerste jaar een zo uitgebreid mogelijke verzekering te nemen”, vertelt Ron. “Onze ervaring is namelijk dat de meeste problemen ontstaan in het eerste jaar. Dat heeft te maken met de veranderende omstandigheden voor het paard. Iedere stal en eigenaar is toch weer anders en daardoor ontstaat soms schade. Na het eerste jaar kun je dan besluiten om te kiezen voor een minder uitgebreide verzekering.” Wil je je paard bij EFO gaan verzekeren en kies je voor een verzekering waar een keuring voor nodig is, dan mag het keuringsrapport niet ouder zijn dan drie maanden.

Levend wezen

Het idee dat ‘een verzekering bij voorkeur niet uitbetaalt’ is volgens de inspecteur nergens op gebaseerd. “EFO is een onderlinge verzekeraar, zonder winstoogmerk. Als er niet uitgekeerd wordt en een klant kan zich daar niet in vinden, is er een klachtenprocedure waarin een onafhankelijke instantie naar de situatie kijkt. Wij hebben uiteraard geen belang bij onvrede, dus wij proberen paardeneigenaren goed te informeren. Zelf ga ik regelmatig bij nieuwe klanten langs, om de situatie persoonlijk te bekijken en bespreken. Een paard is een levend wezen en geen machine, waarbij je bepaalde onderdelen kunt uitsluiten of vervangen. Dat maakt het verzekeren soms wat ingewikkelder, maar ook veel leuker.”

Actie

Omdat EFO Paardenverzekering het verstandig vindt om ieder paard voor aanschaf te laten keuren, betaalt EFO Paardenverzekering tijdelijk mee aan de klinische keuring. Dat geldt voor de volgende verzekeringen

– Schadeverzekering Beperkt (€ 25 euro)

– Schadeverzekering Uitgebreid (€ 50 euro)

Deze actie loopt tot 30 november 2024.

In de Paardenkrant nr.44 staat een speciaal dossier over de aankoopkeuring, met meer informatie van dierenartsen en handelaren. Bestel ‘m snel!