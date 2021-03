PBIEC Wellington weigert paard met koorts

Het Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) in Wellington heeft een paard met koorts toegang tot het internationale concoursterrein geweigerd. Het paard bleek bij de pre-check vóór het betreden van het wedstrijdterrein 39.44 graden koorts te hebben. Het dier kreeg geen toegang tot de FEI-stallen.

Bij terugkomst op de thuisbasis van het paard werd hij geïsoleerd. Hier werd hij met een sneltest negatief getest op het EHV-virus. Equestrian Sport Productions (ESP) dat het Winter Equestrian Festival, het Global Dressage Festival en deze week een internationale para-dressuurwedstrijd organiseert, gaf een gedetailleerde beschrijving van de procedures rondom het paard.

Tweede paard geen symptomen

Een stalgenoot van het paard, beschreven als ‘Paard A’, werd uit de FEI-stalling verwijderd wegens nauw contact. ‘Paard B’ heeft geen koorts of andere symptomen gehad en staat ook geïsoleerd op stal. Alle ruiters die paarden hadden gestald in de nabijheid van paard B werden op de hoogte gebracht en namen extra veiligheidsmaatregelen.

Nog een derde paard

De ruiter van paard A en B heeft nog een derde ‘paard C’, dat momenteel in de FEI-compound gestald staat. Dit paard heeft vorige week deelgenomen aan de WEF 8 CSIO-wedstrijd. Het management heeft meerdere gesprekken gevoerd met de ruiter over paard C. De ruiter verzekerde het management dat paard C na de wedstrijd vorige week in een aparte quarantainestal op is geplaatst en geen contact heeft gehad met de paarden A of B.

Bron persbericht Equestrian Sport Productions (ESP)